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Тренер сборной Франции Дешам: нельзя давать Хорватии слишком много поводов для оптимизма

Тренер сборной Франции Дешам: нельзя давать Хорватии слишком много поводов для оптимизма
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящих матчах 1/4 финала Лиги наций УЕФА с Хорватией. Первая игра пройдёт сегодня, 20 марта. Начало встречи — в 22:45 мск.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Хорватия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот турнир очень важен. Мы выиграли его с настоящим чувством выполненного долга, так что выиграть его снова — это одна из наших целей. Задача ясна — сделать всё возможное, чтобы выйти в финальную стадию в июне.

В первой встрече может ничего не решиться, но мы не можем чего-то ждать. Нельзя давать Хорватии слишком много поводов для оптимизма. Впереди два больших матча», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, во Франции.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

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