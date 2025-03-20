Тренер сборной Франции Дешам: нельзя давать Хорватии слишком много поводов для оптимизма

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящих матчах 1/4 финала Лиги наций УЕФА с Хорватией. Первая игра пройдёт сегодня, 20 марта. Начало встречи — в 22:45 мск.

«Этот турнир очень важен. Мы выиграли его с настоящим чувством выполненного долга, так что выиграть его снова — это одна из наших целей. Задача ясна — сделать всё возможное, чтобы выйти в финальную стадию в июне.

В первой встрече может ничего не решиться, но мы не можем чего-то ждать. Нельзя давать Хорватии слишком много поводов для оптимизма. Впереди два больших матча», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, во Франции.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).