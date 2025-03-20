Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: рекорд Дзюбы в сборной России обязаны побить — нападающего пока только нет

Сёмин: рекорд Дзюбы в сборной России обязаны побить — нападающего пока только нет
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на рекорд результативности Артёма Дзюбы в составе сборной России.

«Я был бы радостнее, если бы Дзюба побил рекорд в более серьёзном матче. Результат в 31 гол — очень маленький, на мой взгляд. Этот рекорд обязаны побить, нападающего пока только нет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Артём Дзюба не вызывался в национальную команду страны с 2021 года. В первом матче после возвращения нападающий оформил гол и результативную передачу. Он стал главным бомбардиром в истории сборной России — теперь на его счету 31 гол.

Материалы по теме
«Поиграю ещё годик. Не больше». Мощное выступление Дзюбы после рекорда в сборной России
«Поиграю ещё годик. Не больше». Мощное выступление Дзюбы после рекорда в сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android