Сёмин: рекорд Дзюбы в сборной России обязаны побить — нападающего пока только нет

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на рекорд результативности Артёма Дзюбы в составе сборной России.

«Я был бы радостнее, если бы Дзюба побил рекорд в более серьёзном матче. Результат в 31 гол — очень маленький, на мой взгляд. Этот рекорд обязаны побить, нападающего пока только нет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Артём Дзюба не вызывался в национальную команду страны с 2021 года. В первом матче после возвращения нападающий оформил гол и результативную передачу. Он стал главным бомбардиром в истории сборной России — теперь на его счету 31 гол.