Александр Мостовой подшутил над сборной России, предложив ей новых экзотических соперников

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подшутил над национальной командой страны. Он предложил команде Валерия Карпина новых экзотических соперников. В списке вариантов Мостового Шри-Ланка, Виргинские острова, Эритрея, Гуам, Багамы, Ангилья, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Самоа, Тонга и многие другие сборные из низшей части рейтинга ФИФА.

«Нашёл очередных соперников для сборной России для новых рекордов. Не благодарите», — написал Мостовой в своём телеграм-канале, прикрепив список экзотических сборных.

Накануне сборная России провела товарищеский матч с Гренадой. Россияне обыграли соперника со счётом 5:0, а Артём Дзюба благодаря голу в этой встрече стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.