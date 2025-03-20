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«Мы должны быть осторожны». Далич — о матче Хорватии с Францией в Лиге наций

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о матче 1/4 финала Лиги наций с национальной командой Франции. Встреча состоится сегодня, 20 марта. Начало игры — в 22:45 мск.

«Франция — фантастическая команда. У них собственный фирменный стиль, они чрезвычайно быстро перестраиваются и способны наказать за любую ошибку. Мы должны быть осторожны, нельзя спешить и давать сопернику ловить себя на контратаках. Самое опасное — это терять мяч. Мы хотим попасть в четвёрку лучших, но для этого предстоит решить тяжелейшую задачу.

Хочу, чтобы к ответному матчу сохранилась интрига. Во Франции будет ещё тяжелее», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

Ответная игра пройдёт во Франции в воскресенье, 23 марта. Начало встречи — в 22:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).