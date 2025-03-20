Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы должны быть осторожны». Далич — о матче Хорватии с Францией в Лиге наций

«Мы должны быть осторожны». Далич — о матче Хорватии с Францией в Лиге наций
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о матче 1/4 финала Лиги наций с национальной командой Франции. Встреча состоится сегодня, 20 марта. Начало игры — в 22:45 мск.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Хорватия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Франция — фантастическая команда. У них собственный фирменный стиль, они чрезвычайно быстро перестраиваются и способны наказать за любую ошибку. Мы должны быть осторожны, нельзя спешить и давать сопернику ловить себя на контратаках. Самое опасное — это терять мяч. Мы хотим попасть в четвёрку лучших, но для этого предстоит решить тяжелейшую задачу.

Хочу, чтобы к ответному матчу сохранилась интрига. Во Франции будет ещё тяжелее», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

Ответная игра пройдёт во Франции в воскресенье, 23 марта. Начало встречи — в 22:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Материалы по теме
Топ-события четверга: Нидерланды — Испания в Лиге наций, «Авто» — СКА в КХЛ и баскетбол
Топ-события четверга: Нидерланды — Испания в Лиге наций, «Авто» — СКА в КХЛ и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android