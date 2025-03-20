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Гус Хиддинк: Артём Дзюба — легенда российского футбола

Гус Хиддинк: Артём Дзюба — легенда российского футбола
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Бывший главный тренер сборной России и «Анжи» Гус Хиддинк отреагировал на историческое достижение нападающего Артёма Дзюбы в футболке национальной команды. В матче с Гренадой Дзюба забил 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории отечественной национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

— Ожидали, что Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром в истории сборной России? Всё-таки был Кержаков и его рекорд казался незыблемым.
— Скажу так: Артём — легенда российского футбола! Он теперь бесспорно лучший, и хочется его поздравить с этим рекордом, — приводит слова Хиддинка Sport24.

36-летний Дзюба летом 2024 года стал игроком тольяттинского «Акрона». По ходу нынешнего сезона Дзюба стал лучшим российским бомбардиром, побив рекорд Александра Кержакова.

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