Руслан Литвинов: после «Зенита» можно думать, что всё шикарно, но впереди тяжёлые матчи

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов ответил, как мартовская пауза на игры сборных может повлиять на красно-белых. В матче 21-го тура РПЛ «Спартак» одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:1.

— Как пауза на сборную может повлиять на «Спартак» перед двумя сложными выездами?

— Тут двоякая ситуация. После «Зенита» можно думать, что всё шикарно, всё сделали. А сейчас эмоции утихнут, и с холодной головой будем двигаться. Понимаем, что впереди очень серьёзные матчи, ещё и почти все на выезде, тяжёлые соперники. Будет время подумать, успокоиться и забыть прошедшую игру, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.