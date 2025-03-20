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«Возможно, он ещё не родился». Батраков — об игроке, который может побить рекорды Дзюбы

«Возможно, он ещё не родился». Батраков — об игроке, который может побить рекорды Дзюбы
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос, кто сможет побить рекорд результативности Артёма Дзюбы в российском футболе.

— Кто сможет побить рекорды Дзюбы? Многие называют Тюкавина.
— Возможно, что да. А возможно, он ещё не родился, или родился, но его мало кто знает, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Артём Дзюба не вызывался в национальную команду страны с 2021 года. В первом матче после возвращения нападающий оформил гол и результативную передачу. Таким образом, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Теперь на его счету 31 забитый мяч в национальной команде.

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