«Возможно, он ещё не родился». Батраков — об игроке, который может побить рекорды Дзюбы

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос, кто сможет побить рекорд результативности Артёма Дзюбы в российском футболе.
— Кто сможет побить рекорды Дзюбы? Многие называют Тюкавина.
— Возможно, что да. А возможно, он ещё не родился, или родился, но его мало кто знает, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, Артём Дзюба не вызывался в национальную команду страны с 2021 года. В первом матче после возвращения нападающий оформил гол и результативную передачу. Таким образом, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Теперь на его счету 31 забитый мяч в национальной команде.