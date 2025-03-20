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«Легенда. Пример. Символ». «Динамо» почтило память Льва Яшина в годовщину смерти вратаря

«Легенда. Пример. Символ». «Динамо» почтило память Льва Яшина в годовщину смерти вратаря
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Пресс-служба московского «Динамо» почтила память бывшего голкипера команды Льва Яшина, который ушёл из жизни 20 марта 1990 года.

«В этот день, 20 марта 1990 года, не стало Льва Ивановича Яшина. Легенда. Пример. Символ. Светлая память вратарю «Динамо»!» — сказано в сообщении пресс-службы бело-голубых, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Всю свою профессиональную карьеру Яшин провёл в «Динамо». В 1963 году голкипер получил «Золотой мяч». Своей манерой игры Лев Яшин задал новые стандарты для определения хорошей техники на позиции вратаря в футболе. Он продемонстрировал, что игрок этого амплуа может отвечать не только за оборону своих ворот от нападающих противника, но и за руководство ближайшими к нему подступами.

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