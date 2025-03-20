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Стало известно расписание матчей 1/2 финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России

Стало известно расписание матчей 1/2 финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России
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Российский футбольный союз утвердил календарь ответных матчей 1/2 финала Пути РПЛ и игр первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Путь регионов. 1/2 финала. Первый этап

15 апреля, вторник:

18:00. «Локомотив» (Москва) – «Ахмат» (Грозный);
20:30. «Спартак» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург).

Путь РПЛ. 1/2 финала. Вторые матчи

16 апреля, среда:

18:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) (1:0);
20:30. «Динамо» (Москва) – ЦСКА (Москва) (1:2).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале прошлого розыгрыша «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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