Олимпийский комитет России поздравил Дзюбу с рекордом по голам в сборной

Олимпийский комитет России (ОКР) поздравил нападающего Артёма Дзюбу с рекордом по голам за сборную России. Пресс-служба ОКР пожелала 36-летнему форварду улучшить свой рекорд уже в ближайшем матче с Замбией, который состоится 25 марта.

«Казалось бы, проходной товарищеский матч против 174-й команды мира оказался историческим для нашей национальной сборной и Артёма Дзюбы.

Дзюба вышел на поле с капитанской повязкой, забил гол в концовке первого тайма и стал лучшим снайпером сборной России. Кроме того, 36-летний Артём стал самым возрастным автором забитого мяча в истории национальной команды.

Поздравляем Артёма и желаем ему поднять планку рекорда уже в следующем матче — против сборной Замбии!» — написала пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.