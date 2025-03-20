Антон Миранчук оценил игру Алексея Батракова за «Локомотив»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал игру партнёра по национальной команде и хавбека московского «Локомотива» Алексея Батракова.

«Глядя на игру Батракова, есть ли спокойствие за будущее «Локомотива»? Да, есть, конечно, он показывает хорошую игру, как и вся команда вокруг него. Я могу сказать, что вся команда, все ребята – молодцы, они бьются друг за друга, и на них приятно смотреть», — приводит слова Миранчука «Советский спорт».

Батраков является воспитанником железнодорожников. Действующее трудовое соглашение 19-летнего полузащитника с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 21 матч.