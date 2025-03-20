Расписание матчей «Краснодара» до конца сезона-2024/2025 РПЛ

Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала расписание матчей до конца сезона-2024/2025. Таким образом, стали известны даты и время оставшихся матчей «Краснодара».
22-й тур
30 марта, воскресенье
14:00. «Краснодар» — «Факел»
23-й тур
5 апреля, суббота
19:45. «Краснодар» — «Акрон»
24-й тур
13 апреля, воскресенье
17:00. «Зенит» – «Краснодар»
25-й тур
19 апреля, суббота
19:30. «Краснодар» – «Ахмат»
26-й тур
25 апреля, пятница
19:30. «Динамо» Махачкала – «Краснодар»
27-й тур
3 мая, суббота
19:30. «Краснодар» – «Рубин»
28-й тур
11 мая, воскресенье — ориентировочная дата*
ЦСКА – «Краснодар»
*В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти. После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.
29-й тур
17 мая, суббота
14:00. «Оренбург» – «Краснодар»
30-й тур
24 мая, суббота
16:30. «Краснодар» – «Динамо» Москва