Расписание матчей «Краснодара» до конца сезона-2024/2025 РПЛ

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Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала расписание матчей до конца сезона-2024/2025. Таким образом, стали известны даты и время оставшихся матчей «Краснодара».

22-й тур

30 марта, воскресенье

14:00. «Краснодар» — «Факел»

23-й тур

5 апреля, суббота

19:45. «Краснодар» — «Акрон»

24-й тур

13 апреля, воскресенье

17:00. «Зенит» – «Краснодар»

25-й тур

19 апреля, суббота

19:30. «Краснодар» – «Ахмат»

26-й тур

25 апреля, пятница

19:30. «Динамо» Махачкала – «Краснодар»

27-й тур

3 мая, суббота

19:30. «Краснодар» – «Рубин»

28-й тур

11 мая, воскресенье — ориентировочная дата*

ЦСКА – «Краснодар»

*В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти. После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.

29-й тур

17 мая, суббота

14:00. «Оренбург» – «Краснодар»

30-й тур

24 мая, суббота

16:30. «Краснодар» – «Динамо» Москва