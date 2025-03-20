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ЭСК РФС признала ошибочным удаление Мертенса в матче «Факела» с «Оренбургом»

ЭСК РФС признала ошибочным удаление Мертенса в матче «Факела» с «Оренбургом»
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Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение по удалению игрока «Факела» Дилана Мертенса во втором тайме матча с «Оренбургом» (0:1) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург).

«ЭСК РФС признала удаление Дилана Мертенса в матче 21-го тура МИР РПЛ «Оренбург» — «Факел» ошибочным. На основании этого КДК РФС вынес решение об отмене красной карточки. Полузащитник сможет принять участие в матче 22-го тура МИР РПЛ «Краснодар» — «Факел», — сообщает пресс-служба «Факела».

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