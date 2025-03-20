Расписание матчей «Спартака» до конца сезона-2024/2025 РПЛ

Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала расписание матчей до конца сезона-2024/2025. Таким образом, стали известны даты и время оставшихся матчей московского «Спартака».
22-й тур
30 марта, воскресенье
16:30. «Ахмат» — «Спартак»
23-й тур
6 апреля, воскресенье
16:30. «Ростов» — «Спартак»
24-й тур
11 апреля, пятница
19:30. «Спартак» – «Динамо» Махачкала
25-й тур
19 апреля, суббота
14:30. «Акрон» – «Спартак»
26-й тур
26 апреля, суббота
19:00. «Спартак» – ЦСКА
27-й тур
4 мая, воскресенье
14:00. «Факел» – «Спартак»
28-й тур
11 мая, воскресенье — ориентировочная дата*
«Динамо» Москва – «Спартак»
*В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти. После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.
29-й тур
18 мая, воскресенье
13:30. «Крылья Советов» – «Спартак»
30-й тур
24 мая, суббота
16:30. «Спартак» – «Химки»