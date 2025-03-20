Расписание матчей «Спартака» до конца сезона-2024/2025 РПЛ

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Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала расписание матчей до конца сезона-2024/2025. Таким образом, стали известны даты и время оставшихся матчей московского «Спартака».

22-й тур

30 марта, воскресенье

16:30. «Ахмат» — «Спартак»

23-й тур

6 апреля, воскресенье

16:30. «Ростов» — «Спартак»

24-й тур

11 апреля, пятница

19:30. «Спартак» – «Динамо» Махачкала

25-й тур

19 апреля, суббота

14:30. «Акрон» – «Спартак»

26-й тур

26 апреля, суббота

19:00. «Спартак» – ЦСКА

27-й тур

4 мая, воскресенье

14:00. «Факел» – «Спартак»

28-й тур

11 мая, воскресенье — ориентировочная дата*

«Динамо» Москва – «Спартак»

*В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти. После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.

29-й тур

18 мая, воскресенье

13:30. «Крылья Советов» – «Спартак»

30-й тур

24 мая, суббота

16:30. «Спартак» – «Химки»