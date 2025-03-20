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Экс-вратарь «Рубина» Сергей Козко объяснил, в чём заключается уникальность Игоря Акинфеева

Экс-вратарь «Рубина» Сергей Козко объяснил, в чём заключается уникальность Игоря Акинфеева
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Бывший голкипер «Рубина», а ныне тренер казанцев Сергей Козко объяснил, в чём заключается уникальность вратаря и капитана столичного ЦСКА Игоря Акинфеева.

«В любую эпоху рождаются таланты. Игорь – талант, помноженный на трудолюбие и любовь к своему делу, к клубу. Он ребёнком ездил на тренировки ЦСКА на метро из Подмосковья, хотя ведь мог бы выбрать что-то ближе. Вот это – любовь, преданность, профессионализм. То, что его не сломали две тяжёлые травмы, – о чём это говорит? Сильный дух, уверенность в себе», — приводит слова Козко Спорт Бизнес Online.

Игорь Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 38-летний вратарь провёл 793 матча, в которых пропустил 714 мячей. В 331 встрече футболист не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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