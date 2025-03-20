Расписание матчей «Зенита» до конца сезона-2024/2025 РПЛ

Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала расписание матчей до конца сезона-2024/2025. Таким образом, стали известны даты и время оставшихся матчей санкт-петербургского «Зенита».
22-й тур
30 марта, воскресенье
19:30. «Зенит» — «Рубин»
23-й тур
5 апреля, суббота
17:30. «Локомотив» — «Зенит»
24-й тур
13 апреля, воскресенье
17:00. «Зенит» – «Краснодар»
25-й тур
20 апреля, воскресенье
16:30. «Зенит» – «Химки»
26-й тур
26 апреля, суббота
14:00. «Динамо» Москва – «Зенит»
27-й тур
4 мая, воскресенье
19:30. «Зенит» – «Пари НН»
28-й тур
11 мая, воскресенье — ориентировочная дата*
«Динамо» Махачкала – «Зенит»
*В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти. После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.
29-й тур
18 мая, воскресенье
19:00. «Ростов» – «Зенит»
30-й тур
24 мая, суббота
16:30. «Зенит» – «Ахмат»