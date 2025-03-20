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Расписание матчей «Зенита» до конца сезона-2024/2025 РПЛ

Расписание матчей «Зенита» до конца сезона-2024/2025 РПЛ
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Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала расписание матчей до конца сезона-2024/2025. Таким образом, стали известны даты и время оставшихся матчей санкт-петербургского «Зенита».

22-й тур
30 марта, воскресенье

19:30. «Зенит» — «Рубин»

23-й тур
5 апреля, суббота

17:30. «Локомотив» — «Зенит»

24-й тур
13 апреля, воскресенье

17:00. «Зенит» – «Краснодар»

25-й тур
20 апреля, воскресенье

16:30. «Зенит» – «Химки»

26-й тур
26 апреля, суббота

14:00. «Динамо» Москва – «Зенит»

27-й тур
4 мая, воскресенье

19:30. «Зенит» – «Пари НН»

28-й тур
11 мая, воскресенье — ориентировочная дата*

«Динамо» Махачкала – «Зенит»

*В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти. После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.

29-й тур
18 мая, воскресенье

19:00. «Ростов» – «Зенит»

30-й тур
24 мая, суббота

16:30. «Зенит» – «Ахмат»

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