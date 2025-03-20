Стало известно, когда состоится дерби «Спартак» — ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание матчей Российской Премьер-Лиги на концовку сезона-2024/2025. Так, стало известно, когда состоится дерби московских «Спартака» и ЦСКА.

Игра 26-го тура чемпионата страны «Спартак» — ЦСКА пройдёт 26 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков. ЦСКА, в свою очередь, идёт на шестом месте в таблице.