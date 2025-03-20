Семшов: уровень российских футболистов и команды Гренады несопоставим, ожидаемый результат

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал победу национальной команды в матче с Гренадой. Товарищеская встреча завершилась со счётом 5:0.

«Понятное дело, что уровень российских футболистов и команды Гренады просто несопоставим. Ожидаемый результат. Кто-то хотел больше голов, но главный тренер сказал, что он смотрел на игру. В начале матча не всё получалось, но потом ребята поняли друг друга. В составе сборной России постоянно есть новички, которые первый раз играют за национальную команду. Не всегда играем одним и тем же составом, кто-то не на своей позиции. Поэтому ребятам нужно было немного времени, чтобы понять друг друга. Однако игра изначально шла под нашу диктовку», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.