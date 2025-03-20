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ЭСК начнёт рассматривать эпизоды с предключевыми решениями

ЭСК начнёт рассматривать эпизоды с предключевыми решениями
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Предложения по изменениям в положение об экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза направлены на утверждение исполкома РФС. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

«Цель изменений – расширить полномочия ЭСК и добавить возможность рассмотрения эпизодов с предключевыми ошибками (нарушение правил, после которого был забит гол). Поправки в положения уже согласованы в рабочем порядке.

На данный момент ЭСК имеет право рассматривать ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на их ход или исход:

– нарушения правил игры при забитых голах,
– эпизоды с назначением или неназначением пенальти,
– ошибочное предъявление красной карточки, в том числе эпизоды со второй жёлтой карточкой (только при наличии внесённой ранее по времени в протокол первой жёлтой карточки),
– ошибки в идентификации наказанных игроков;
– эпизоды с фиксацией нарушения правил игры или выхода мяча за пределы поля, если непринятие такого решения судьёй незамедлительно привело бы к взятию ворот одной из команд», — написано в сообщении.

Отмечается, что по просьбе председателя судейского комитета Павла Каманцева, в виде исключения, ЭСК рассмотрит подобный эпизод из матча 21-го тура РПЛ «Акрон» – ЦСКА (1:2).

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