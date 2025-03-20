«Адский труд и стремление». Семшов — о рекорде Дзюбы по голам в российском футболе

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов отреагировал на историческое достижение нападающего Артёма Дзюбы в футболке национальной команды. В матче с Гренадой Дзюба забил 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории отечественной национальной команды.

«Все ждали, что Артём забьёт 31-й мяч за сборную. Все рады, и мы его поздравляем! Это действительно уникальное достижение, где один футболист буквально за месяц побил все рекорды в российском чемпионате и за сборную. Наверное, это адский труд и его стремление», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.