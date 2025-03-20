Павел Каманцев прокомментировал планируемые изменения в работе ЭСК

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о том, что экспертно-судейская комиссия начнёт рассматривать эпизоды с предключевыми решениями. Изменения в положение об экспертно-судейской комиссии направлены на утверждение исполкома РФС.

«Одним из поводов для принятия подобного решения стал эпизод со спорным штрафным ударом в матче чемпионата страны между московским и махачкалинским «Динамо», после которого москвичи забили гол. Такие эпизоды происходят не часто, но вызывают широкий резонанс. Мы изучили статистику, и она говорит о том, что изменение регламента не приведёт к существенным переменам в работе экспертно-судейской комиссии, но сделает судейство ещё более открытым», — приводит слова Каманцева официальный сайт РФС.