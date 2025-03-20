Экс-игрок «Спартака» Алекс пожелал Артёму Дзюбе установить ещё несколько рекордов

Бывший полузащитник московского «Спартака» Алекс пожелал нападающему «Акрона» и сборной России по футболу Артёму Дзюбе установить ещё несколько рекордов до завершения профессиональной карьеры футболиста.

«Дзюба должен установить ещё несколько рекордов. Он даёт большую мотивацию более молодым футболистам», — приводит слова Алекса ТАСС.

36-летний Дзюба летом 2024 года стал игроком тольяттинского «Акрона». По ходу сезона Дзюба стал лучшим российским бомбардиром, а затем лучшим бомбардиром в истории сборной России. Ранее оба рекорда принадлежали экс-игроку «Зенита» и сборной страны Александру Кержакову.