Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» решили не увольнять Игоря Осинькина

«Крылья Советов» решили не увольнять Игоря Осинькина
Комментарии

Руководство «Крыльев Советов» на встрече с Игорем Осинькиным решило не отправлять в отставку главного тренера команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

При этом руководство «Крыльев» действительно вело переговоры с разными тренерами на смену Осинькину, в том числе с Магомедом Адиевым, но было принято решение снова оставить Осинькина.

После 21 тура российского футбольного первенства «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства самарцы сыграют с московским «Локомотивом» на домашней арене. Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Ранее российский специалист работал с такими командами, как «Чертаново», «Кубань», «Тольятти».

Материалы по теме
Александр Мостовой заявил о готовности заменить Игоря Осинькина в «Крыльях Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android