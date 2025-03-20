«Крылья Советов» решили не увольнять Игоря Осинькина

Руководство «Крыльев Советов» на встрече с Игорем Осинькиным решило не отправлять в отставку главного тренера команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

При этом руководство «Крыльев» действительно вело переговоры с разными тренерами на смену Осинькину, в том числе с Магомедом Адиевым, но было принято решение снова оставить Осинькина.

После 21 тура российского футбольного первенства «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства самарцы сыграют с московским «Локомотивом» на домашней арене. Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Ранее российский специалист работал с такими командами, как «Чертаново», «Кубань», «Тольятти».