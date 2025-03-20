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Тренер сборной Португалии Мартинес высказался о предстоящем матче с Данией в Лиге наций

Тренер сборной Португалии Мартинес высказался о предстоящем матче с Данией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о национальной команде Дании перед первым матчем 1/4 финала Лиги наций УЕФА. Встреча состоится сегодня, 20 марта. Начало игры — в 22:45 мск.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Дания
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я хорошо знаю сборную Дании, мы встречались с ней в последние годы. У датчан новый тренер, но концепции похожи на прежние. Легко понять, что они пытаются делать на поле, мне нравятся их подход и стиль. Мы должны хорошо сбалансировать команду, сыграть интенсивно, на самом высоком уровне. Дело не столько в сопернике, сколько в том, что мы можем сделать», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

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