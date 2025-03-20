Тренер сборной Португалии Мартинес высказался о предстоящем матче с Данией в Лиге наций

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о национальной команде Дании перед первым матчем 1/4 финала Лиги наций УЕФА. Встреча состоится сегодня, 20 марта. Начало игры — в 22:45 мск.

«Я хорошо знаю сборную Дании, мы встречались с ней в последние годы. У датчан новый тренер, но концепции похожи на прежние. Легко понять, что они пытаются делать на поле, мне нравятся их подход и стиль. Мы должны хорошо сбалансировать команду, сыграть интенсивно, на самом высоком уровне. Дело не столько в сопернике, сколько в том, что мы можем сделать», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).