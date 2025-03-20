«Оправдания нет». Капитан «Крыльев» Солдатенков высказался о последних результатах в РПЛ

Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков высказался о последних результатах команды в чемпионате России. «Крылья Советов» потерпели три поражения и однажды сыграли вничью в четырёх последних матчах.

«Оправдания команде нет. С Махачкалой был неудачный матч. Даже выделить некого было на поле. Сыграли все неудачно. Нужно собраться. В команде пообщаться между собой: что мы хотим дальше и как мы хотим играть дальше. И от этого будем плясать. Я надеюсь, что команда выправит эту ситуацию», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 21 матч.