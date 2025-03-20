Россия — Замбия: дата и время, когда, где будет товарищеский матч по футболу 2025

Во вторник, 25 марта, национальная команда России проведёт второй товарищеский матч в эту международную паузу. Соперником подопечных Валерия Карпина станет сборная Замбии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.

Ранее эти сборные никогда друг с другом не играли. Замбия занимает 87-ю строчку в рейтинге ФИФА, Россия находится на 34-й строчке.

Накануне, 19 марта, россияне разгромили национальную команду Гренады со счётом 5:0. Голы забивали Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артём Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.