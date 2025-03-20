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Рыночная стоимость Антона Миранчука упала на € 500 тыс. — Transfermarkt

Рыночная стоимость Антона Миранчука упала на € 500 тыс. — Transfermarkt
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Российский полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук потерял € 500 тыс. в трансферной стоимости. Об этом сообщил Transfermarkt.

После обновления в швейцарской лиге рыночная стоимость Антона Миранчука составляет € 3 млн.

В текущем сезоне швейцарской Суперлиги 29-летний Антон Миранчук провёл 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Сьон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии сезона-2024/2025. Команда набрала 34 очка после 28 матчей. Турнирную таблицу швейцарской Суперлиги возглавляет «Серветт», у которого 48 очков после аналогичного количества игр.

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