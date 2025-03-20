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Мбаппе прокомментировал своё возвращение в сборную Франции

Мбаппе прокомментировал своё возвращение в сборную Франции
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал своё возвращение в сборную Франции. Форвард был вызван на матчи 1/4 финала Лиги наций с Хорватией. Игры пройдут 20 и 23 марта.

«Было важно вернуться в сборную, играть, забивать… Ближайший матч с Хорватией очень важен. Цель — победить. Я не беспокоюсь о своей результативности за Францию. Меня волнует победа сборной и её выход в «Финал четырёх».

Я вновь обрёл радость быть вместе со своими товарищами по команде, национальной сборной. Я регулярно общаюсь с соотечественниками из сборной, а с некоторыми из них даже езжу в отпуск. Я рад снова увидеть их в составе национальной сборной», — приводит слова Мбаппе AS.

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