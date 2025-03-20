Появилось расписание матчей «Динамо» в РПЛ на остаток сезона-2024/2025

РФС объявил расписание финишного отрезка Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему внимание календарь игры московского «Динамо»:

24-й тур. 12 апреля, 14:30 мск. «Пари НН» – «Динамо» Москва;

25-й тур. 20 апреля, 19:30 мск. «Динамо» Москва – «Рубин»;

26-й тур. 26 апреля, 14:00 мск. «Динамо» Москва – «Зенит»;

27-й тур. 5 мая, 18:30 мск. «Крылья Советов» – «Динамо» Москва;

28-й тур. 11 мая (ориентировочная дата*). «Динамо» Москва – «Спартак»;

29-й тур. 17 мая, 16:30 мск. «Динамо» Москва – «Акрон»;

30-й тур. 24 мая, 16:30 мск. «Краснодар» – «Динамо» Москва.

*В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти. После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.