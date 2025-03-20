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Гаджи Гаджиев: Дзюба в самых критических ситуациях не складывает оружие

Гаджи Гаджиев: Дзюба в самых критических ситуациях не складывает оружие
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о рекорде нападающего сборной России Артёма Дзюбы по голам за национальную команду. Вчера, 19 марта, Дзюба отличился в товарищеском матче с Гренадой (5:0), забив свой 31-й гол за сборную России. Таким образом, он обошёл экс-нападающего сборной России Александра Кержакова (30).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Поздравляю Артёма! Он молодец. В самых критических ситуациях не складывает оружие. Кто сможет побить его рекорд? Россия богата талантами, это касается и Тюкавина, но их нужно правильно готовить», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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