Гаджи Гаджиев: Дзюба в самых критических ситуациях не складывает оружие

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о рекорде нападающего сборной России Артёма Дзюбы по голам за национальную команду. Вчера, 19 марта, Дзюба отличился в товарищеском матче с Гренадой (5:0), забив свой 31-й гол за сборную России. Таким образом, он обошёл экс-нападающего сборной России Александра Кержакова (30).

«Поздравляю Артёма! Он молодец. В самых критических ситуациях не складывает оружие. Кто сможет побить его рекорд? Россия богата талантами, это касается и Тюкавина, но их нужно правильно готовить», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.