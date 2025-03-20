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Божович: болею за «Спартак», но сильнейший клуб России — «Зенит»

Божович: болею за «Спартак», но сильнейший клуб России — «Зенит»
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Экс-тренер нескольких команд РПЛ Миодраг Божович высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Он признался, что болеет за «Спартак», так как команду возглавляет Деян Станкович. Однако Божович подчеркнул, что фаворит в борьбе за титул — «Зенит», который является сильнейшим клубом России.

«Слежу за чемпионской гонкой в РПЛ, но я сейчас в Иране и не всегда получается смотреть игры. Лично болею за «Спартак» из-за Станковича, а больше шансов на чемпионство у «Зенита». Всё как всегда. «Зенит» — самый сильный клуб в России. У них возможностей больше, чем у всех остальных», — приводит слова Божовича Sport24.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.

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