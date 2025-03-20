Массимо Каррера — о рекорде Артёма Дзюбы: великое достижение великого игрока

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на историческое достижение нападающего Артёма Дзюбы в футболке национальной команды. В матче с Гренадой, который состоялся накануне, 19 марта, Дзюба забил 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории отечественной национальной команды.

«Я считаю, что это великое достижение великого игрока», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

36-летний Артём Дзюба летом 2024 года стал игроком тольяттинского «Акрона». По ходу нынешнего сезона Дзюба стал лучшим российским бомбардиром, побив рекорд Александра Кержакова. Действующий контракт футболиста с «Акроном» рассчитан до лета 2025-го.