Саприн: поставил бы на выездную победу Франции над Хорватией, как минимум 2:1

Комментатор Okko Спорт Николай Саприн поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги наций Хорватия — Франция. Игра пройдёт сегодня, 20 марта. Начало игры — в 22:45 по московскому времени.

«Франция — Хорватия» — пара уже поистине классическая. И финал ЧМ-2018 между ними припоминается, а болельщикам с большим стажем — ещё и полуфинал ЧМ-1998. В обоих случаях французы побеждали и брали чемпионский титул. Пожалуй, фаворитами их стоит считать и сейчас, тем более что в своей группе победили они очень эффектно, сначала на старте уступив итальянцам дома, а потом на финише взяв у них полноценный реванш на выезде 3:1. Хорваты же из группы выходили с большим напрягом, со второго места, которое еле удержали, — и если бы борьба проходила в прежнем формате, то ни о какой плей-офф мечтать не могли бы вообще.

Ко всему Франция для Хорватии ещё и неудобный соперник. Хорватия только раз побеждала «трёхцветных», в последнем матче, который тоже проходил в рамках Лиги наций (1:0 в гостях). Тогда хорваты выиграли свою группу, оставив французов третьими. Но в тех матчах Дидье Дешам столкнулся с огромным количеством травм, вследствие чего пробовал множество новичков. Сейчас ситуация совсем иная. Есть стабильный костяк, сборная на ходу, здесь на глазах, и не без успеха, идёт смена поколений на многих позициях. Топовый сезон проводит Усман Дембеле, а на этот сбор в команду вновь был возвращён Килиан Мбаппе, который осенью из-за скандала, который, наверное, стоит назвать репутационным, пропустил бóльшую часть группового турнира — справились и без него.

На фоне такой разогнавшейся Франции проблем у ветеранской Хорватии куда больше. Но полагаю, что в обоих матчах, как всегда, «шашечные» найдут в себе силы, чтобы по крайней мере упереться. И всё же поставил бы на выездную победу Франции в первой игре. Как минимум 2:1. Что-то своё «трёхцветные» обязательно забьют (лучшие свои матчи в последнее время они проводят на выезде), но что-то и пропустят — в Лиге наций именно в гостевых встречах они уже много лет подряд не могут сыграть «на ноль», — сказал Саприн в беседе с корреспондентом «Чемпионата».