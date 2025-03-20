Тренер Украины Ребров: трудно готовиться к Бельгии, не знаешь, кто на какой позиции будет

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о предстоящем стыковом матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Бельгии. Встреча состоится сегодня, 20 марта. Команды будут играть на стадионе «Нуэва Кондомина» в Мурсии (Испания). Начало матча — в 22:45 мск.

«У Бельгии очень сбалансированная команда, огромный выбор исполнителей. Трудно готовиться, ведь не знаешь точно, кто на какой позиции будет играть. Высокая конкуренция… Посмотрим. Я не думаю, что схема игры с новым тренером очень сильно изменится. Но очень важно, что покажем мы сами. Если хотим играть на равных с таким соперником, нужно работать на максимуме, показывать футбол, которого мы требуем», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Ответная стыковая встреча пройдёт в Бельгии в воскресенье, 23 марта. Победитель двухматчевого противостояния будет выступать в следующем сезоне в Лиге А.