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Тренер Украины Ребров: трудно готовиться к Бельгии, не знаешь, кто на какой позиции будет

Тренер Украины Ребров: трудно готовиться к Бельгии, не знаешь, кто на какой позиции будет
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о предстоящем стыковом матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Бельгии. Встреча состоится сегодня, 20 марта. Команды будут играть на стадионе «Нуэва Кондомина» в Мурсии (Испания). Начало матча — в 22:45 мск.

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Украина
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Бельгии очень сбалансированная команда, огромный выбор исполнителей. Трудно готовиться, ведь не знаешь точно, кто на какой позиции будет играть. Высокая конкуренция… Посмотрим. Я не думаю, что схема игры с новым тренером очень сильно изменится. Но очень важно, что покажем мы сами. Если хотим играть на равных с таким соперником, нужно работать на максимуме, показывать футбол, которого мы требуем», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Ответная стыковая встреча пройдёт в Бельгии в воскресенье, 23 марта. Победитель двухматчевого противостояния будет выступать в следующем сезоне в Лиге А.

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