Эксперт африканского футбола считает сборную Замбии хорошим соперником для России

Экс-тренер московского «Динамо» и ряда африканских команд Виктор Бондаренко считает сборную Замбии хорошим соперником для национальной команды России. Матч между сборными России и Замбии состоится 25 марта.

«Я думаю, что сборная Замбии потолкается с Россией. Смена поколений у Замбии прошла успешно. Замбия всегда была очень сильной страной. 25 лет я наблюдаю за ними. Они могут стать более-менее хорошим соперником для сборной России, адекватным.

Я думаю, что Россия обыграет Замбию. Много футбольных моментов и адаптация, но игра будет качественная и интересная. Просто так Замбию не обыграешь», — сказал Бондаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.