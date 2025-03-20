Эксперт африканского футбола считает сборную Замбии хорошим соперником для России
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Экс-тренер московского «Динамо» и ряда африканских команд Виктор Бондаренко считает сборную Замбии хорошим соперником для национальной команды России. Матч между сборными России и Замбии состоится 25 марта.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я думаю, что сборная Замбии потолкается с Россией. Смена поколений у Замбии прошла успешно. Замбия всегда была очень сильной страной. 25 лет я наблюдаю за ними. Они могут стать более-менее хорошим соперником для сборной России, адекватным.
Я думаю, что Россия обыграет Замбию. Много футбольных моментов и адаптация, но игра будет качественная и интересная. Просто так Замбию не обыграешь», — сказал Бондаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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