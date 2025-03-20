Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниил Фомин: рекорды Артёма Дзюбы вызывают уважение

Даниил Фомин: рекорды Артёма Дзюбы вызывают уважение
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» и сборной России Артёме Дзюбе. В матче с Гренадой, который состоялся накануне, 19 марта, Дзюба забил 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории отечественной национальной команды.

«Считаю, что Артём — большой молодец, рекорды продержатся долгое время — что по сумме голов, что за сборную. Это вызывает уважение», — приводит слова Фомина ТАСС.

В матче с Гренадой Дзюба забил 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории отечественной национальной команды. Действующий контракт футболиста с «Акроном» рассчитан до лета 2025-го.

Материалы по теме
Массимо Каррера — о рекорде Артёма Дзюбы: великое достижение великого игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android