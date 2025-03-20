Даниил Фомин: рекорды Артёма Дзюбы вызывают уважение

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» и сборной России Артёме Дзюбе. В матче с Гренадой, который состоялся накануне, 19 марта, Дзюба забил 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории отечественной национальной команды.

«Считаю, что Артём — большой молодец, рекорды продержатся долгое время — что по сумме голов, что за сборную. Это вызывает уважение», — приводит слова Фомина ТАСС.

В матче с Гренадой Дзюба забил 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории отечественной национальной команды. Действующий контракт футболиста с «Акроном» рассчитан до лета 2025-го.