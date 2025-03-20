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Кирьяков: хватит смешить народ, рекорд Дзюбы в игре с Гренадой вызывает иронию

Кирьяков: хватит смешить народ, рекорд Дзюбы в игре с Гренадой вызывает иронию
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Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» и сборной России по футболу Артёме Дзюбе.

«Хватит уже смешить народ (смеётся). Ну, побил Дзюба рекорд и побил, молодец. Давайте теперь забудем эту тему и перестанем её обсуждать. Установка рекорда в матче с таким соперником вызывает некую иронию», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В матче с Гренадой, который состоялся накануне, 19 марта, Дзюба забил 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории отечественной национальной команды. 36-летний нападающий летом 2024 года стал игроком тольяттинского «Акрона». По ходу нынешнего сезона Дзюба стал лучшим российским бомбардиром, побив рекорд Александра Кержакова. Действующий контракт футболиста с «Акроном» рассчитан до лета 2025-го.

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