Маухуб дисквалифицирован на 2 матча КР после удаления в игре с ЦСКА, на 1 из них — условно

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб получил двухматчевую дисквалификацию после удаления в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным ЦСКА; на один из этих матчей — условно. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

«Маухуб приезжал на заседание. Рассмотрели данный эпизод в матче, послушали футболиста. Он сказал, что не специально фолил, не видел вратаря и не мог убрать ногу в последний момент. Хорошо, что не было травмы. Маухуб сразу извинился на поле и после матча по телефону извинился. Также футболист извинился на КДК. Решение — один матч реальной дисквалификации и один матч условный», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».