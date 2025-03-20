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Маухуб дисквалифицирован на 2 матча КР после удаления в игре с ЦСКА, на 1 из них — условно

Маухуб дисквалифицирован на 2 матча КР после удаления в игре с ЦСКА, на 1 из них — условно
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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб получил двухматчевую дисквалификацию после удаления в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным ЦСКА; на один из этих матчей — условно. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

«Маухуб приезжал на заседание. Рассмотрели данный эпизод в матче, послушали футболиста. Он сказал, что не специально фолил, не видел вратаря и не мог убрать ногу в последний момент. Хорошо, что не было травмы. Маухуб сразу извинился на поле и после матча по телефону извинился. Также футболист извинился на КДК. Решение — один матч реальной дисквалификации и один матч условный», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

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