Бондаренко: главный тренер сборной Замбии пользуется авторитетом в африканских странах
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Экс-тренер московского «Динамо» и ряда африканских команд Виктор Бондаренко высказался об израильском специалисте Аврааме Гранте, который возглавляет сборную Замбии по футболу.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
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«Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант пользуется авторитетом в африканских странах. Он выводил Гану в финал Кубка Африки, но не выиграл. У него есть опыт работы с африканскими странами. Сейчас появилась стабильность и результаты», — сказал Бондаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, 25 марта состоится товарищеский матч между сборными России и Замбии. Игра пройдёт в Москве и начнётся в 20:00 мск.
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