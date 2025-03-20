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КДК запретил двум болельщикам «Спартака» посещать матчи в течение трёх лет

КДК запретил двум болельщикам «Спартака» посещать матчи в течение трёх лет
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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что два болельщика московского «Спартака» отстранены от посещения матчей сроком на три года после использования пиротехники на матче 21-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Использование зрителями на трибуне В двух шашек, «Спартак» оштрафован за это на 20 тыс. рублей. Два человека, использовавшие дымовые шашки, задержаны, установлены, каждый был оштрафован на 15 суток. В отношении них введён запрет на посещение соревнований сроком на три года каждый, у обоих есть право обжаловать данное решение. У «Спартака» же есть право на регрессное взыскание этой суммы с тех людей, регрессный иск», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

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