КДК запретил двум болельщикам «Спартака» посещать матчи в течение трёх лет

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что два болельщика московского «Спартака» отстранены от посещения матчей сроком на три года после использования пиротехники на матче 21-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).

«Использование зрителями на трибуне В двух шашек, «Спартак» оштрафован за это на 20 тыс. рублей. Два человека, использовавшие дымовые шашки, задержаны, установлены, каждый был оштрафован на 15 суток. В отношении них введён запрет на посещение соревнований сроком на три года каждый, у обоих есть право обжаловать данное решение. У «Спартака» же есть право на регрессное взыскание этой суммы с тех людей, регрессный иск», — приводит слова Григорьянца ТАСС.