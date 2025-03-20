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Капитан Гренады Доррел Пьер заявил, что сборная России выиграла бы чемпионат мира — 2026

Капитан Гренады Доррел Пьер заявил, что сборная России выиграла бы чемпионат мира — 2026
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Защитник и капитан сборной Гренады Доррел Пьер заявил, что сборная России выиграла бы чемпионат мира — 2026, который пройдёт в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

«Думаю, сборная России выиграла бы чемпионат мира в Америке, если бы принимала бы участие. У вас очень хорошая команда, мы пропустили пять мячей. Сборная России — топ-команда с лучшими исполнителями. Нам до вашего уровня пока очень далеко», — приводит слова Пьера «РБ Спорт».

Матч между сборными России и Гренады состоялся накануне, 19 марта. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 5:0.

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