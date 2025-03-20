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Московское и махачкалинское «Динамо» договорились о сотрудничестве в вопросах развития

Московское и махачкалинское «Динамо» договорились о сотрудничестве в вопросах развития
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Руководители московского и махачкалинского «Динамо» договорились о сотрудничестве в вопросах развития на встрече представителей двух клубов в Москве. Об этом сообщил официальный сайт махачкалинского «Динамо».

«Стороны обсудили взаимодействие детско-юношеских академий двух клубов, сотрудничество по линии медицинских служб, нюансы работы со спонсорами, маркетинговые проекты, PR и медиа, оптимизацию работы за счёт дополнительной цифровизации процессов, совместные благотворительные проекты и инициативы для болельщиков. По итогам конференции были обозначены сроки и форматы реализации ряда договорённостей», — написано в заявлении.

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