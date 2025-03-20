Сборная Японии первой квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года
Поделиться
Завершился матч 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Японии и Бахрейна. Команды играли на стадионе «Сайтама 2002» в Сайтаме (Япония). Сборная Японии одержала победу со счётом 2:0. Японцы стали первой командой, которая квалифицировалась на чемпионат мира.
ЧМ-2026 — Азия . Группа 3. 7-й тур
20 марта 2025, четверг. 13:35 МСК
Япония
Окончен
2 : 0
Бахрейн
1:0 Камада – 66' 2:0 Кубо – 87'
В составе сборной Японии отличились Даити Камада и Такефуса Кубо. Оба мяча были забиты во втором тайме.
Япония занимает первое место в группе 3. Команда набрала 19 очков за семь матчей. Бахрейн располагается на пятой строчке, заработав шесть очков.
Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Эти три страны автоматически примут участие в финальной части. Япония стала четвёртым участником турнира.
Комментарии
- 20 марта 2025
-
15:56
-
15:55
-
15:55
-
15:47
-
15:38
-
15:35
-
15:35
-
15:30
-
15:21
-
15:20
-
15:16
-
15:08
-
15:00
-
14:52
-
14:38
-
14:35
-
14:33
-
14:32
-
14:22
-
14:14
-
14:12
-
14:00
-
13:55
-
13:47
-
13:40
-
13:35
-
13:18
-
13:15
-
13:13
-
13:11
-
13:02
-
12:58
-
12:49
-
12:40
-
12:27