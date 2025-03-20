Сборная Японии первой квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года

Завершился матч 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Японии и Бахрейна. Команды играли на стадионе «Сайтама 2002» в Сайтаме (Япония). Сборная Японии одержала победу со счётом 2:0. Японцы стали первой командой, которая квалифицировалась на чемпионат мира.

В составе сборной Японии отличились Даити Камада и Такефуса Кубо. Оба мяча были забиты во втором тайме.

Япония занимает первое место в группе 3. Команда набрала 19 очков за семь матчей. Бахрейн располагается на пятой строчке, заработав шесть очков.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Эти три страны автоматически примут участие в финальной части. Япония стала четвёртым участником турнира.