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Сборная Японии первой квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года

Сборная Японии первой квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года
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Завершился матч 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Японии и Бахрейна. Команды играли на стадионе «Сайтама 2002» в Сайтаме (Япония). Сборная Японии одержала победу со счётом 2:0. Японцы стали первой командой, которая квалифицировалась на чемпионат мира.

ЧМ-2026 — Азия . Группа 3. 7-й тур
20 марта 2025, четверг. 13:35 МСК
Япония
Окончен
2 : 0
Бахрейн
1:0 Камада – 66'     2:0 Кубо – 87'    

В составе сборной Японии отличились Даити Камада и Такефуса Кубо. Оба мяча были забиты во втором тайме.

Япония занимает первое место в группе 3. Команда набрала 19 очков за семь матчей. Бахрейн располагается на пятой строчке, заработав шесть очков.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Эти три страны автоматически примут участие в финальной части. Япония стала четвёртым участником турнира.

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