Кирьяков: уже неинтересно смотреть на победы сборной России

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о товарищеских матчах сборной России.

«Нужно понимать, каким составом сборная Замбии выйдет на матч с Россией, поэтому только игра покажет уровень и мотивацию этого соперника. Потому что уже неинтересно смотреть на победы сборной России со счётом 12:0, 8:0 или 7:0. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас тяжёлая ситуация для всего нашего спорта, а не только для футбола.

Не думаю, что к таким играм нужно относиться серьёзно. За последнее время в сборной России произошло столько дебютов, которых, наверное, не было в истории футбола. Сейчас самое комфортное время работать тренером сборной: получаешь деньги, не испытываешь особого давления, нет задач и все игры приравниваются к тренировочным», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.