Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: уже неинтересно смотреть на победы сборной России

Кирьяков: уже неинтересно смотреть на победы сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о товарищеских матчах сборной России.

«Нужно понимать, каким составом сборная Замбии выйдет на матч с Россией, поэтому только игра покажет уровень и мотивацию этого соперника. Потому что уже неинтересно смотреть на победы сборной России со счётом 12:0, 8:0 или 7:0. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас тяжёлая ситуация для всего нашего спорта, а не только для футбола.

Не думаю, что к таким играм нужно относиться серьёзно. За последнее время в сборной России произошло столько дебютов, которых, наверное, не было в истории футбола. Сейчас самое комфортное время работать тренером сборной: получаешь деньги, не испытываешь особого давления, нет задач и все игры приравниваются к тренировочным», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эпохальные объятия Дзюбы и Карпина. Но Россия мучилась с Гренадой почти тайм
Эпохальные объятия Дзюбы и Карпина. Но Россия мучилась с Гренадой почти тайм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android