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Зелимхан Бакаев: надеюсь, Артём Дзюба ещё забьёт за сборную России

Зелимхан Бакаев: надеюсь, Артём Дзюба ещё забьёт за сборную России
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Полузащитник подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев надеется, что нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба ещё забьет за сборную России по футболу.

«Хорошие ощущения от возвращения в сборную. Все рады за Артёма, что он смог побить рекорд, надеюсь, что ещё забьёт. Честно, Гренада удивила, с первых минут команда хорошо выглядела. Потом мы забили, проще нам стало», — приводит слова Бакаева ТАСС.

36-летний Дзюба летом 2024 года стал игроком тольяттинского «Акрона». По ходу сезона Дзюба стал лучшим российским бомбардиром, а затем лучшим бомбардиром в истории сборной России. Ранее оба рекорда принадлежали экс-игроку «Зенита» и сборной страны Александру Кержакову.

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