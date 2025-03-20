Зелимхан Бакаев: надеюсь, Артём Дзюба ещё забьёт за сборную России

Полузащитник подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев надеется, что нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба ещё забьет за сборную России по футболу.

«Хорошие ощущения от возвращения в сборную. Все рады за Артёма, что он смог побить рекорд, надеюсь, что ещё забьёт. Честно, Гренада удивила, с первых минут команда хорошо выглядела. Потом мы забили, проще нам стало», — приводит слова Бакаева ТАСС.

36-летний Дзюба летом 2024 года стал игроком тольяттинского «Акрона». По ходу сезона Дзюба стал лучшим российским бомбардиром, а затем лучшим бомбардиром в истории сборной России. Ранее оба рекорда принадлежали экс-игроку «Зенита» и сборной страны Александру Кержакову.