Появилось расписание матчей «Локомотива» в РПЛ на остаток сезона-2024/2025

РФС объявил расписание финишного отрезка Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему внимание календарь игры московского «Локомотива»:

24-й тур. 12 апреля, 17:00 мск. «Рубин» – «Локомотив»;

25-й тур. 19 апреля, 17:00 мск. «Локомотив» – «Пари НН»;

26-й тур. 26 апреля, 16:30 мск. «Ростов» – «Локомотив»;

27-й тур. 3 мая, 17:00 мск. «Локомотив» – «Оренбург»;

28-й тур. 11 мая (ориентировочная дата*). «Факел» – «Локомотив»;

29-й тур. 19 мая, 20:30 мск. «Локомотив» – ЦСКА;

30-й тур. 24 мая, 16:30 мск. «Акрон» – «Локомотив».

*В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти. После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.