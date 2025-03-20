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Появилось расписание матчей «Локомотива» в РПЛ на остаток сезона-2024/2025

Появилось расписание матчей «Локомотива» в РПЛ на остаток сезона-2024/2025
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РФС объявил расписание финишного отрезка Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему внимание календарь игры московского «Локомотива»:

  • 24-й тур. 12 апреля, 17:00 мск. «Рубин» – «Локомотив»;
  • 25-й тур. 19 апреля, 17:00 мск. «Локомотив» – «Пари НН»;
  • 26-й тур. 26 апреля, 16:30 мск. «Ростов» – «Локомотив»;
  • 27-й тур. 3 мая, 17:00 мск. «Локомотив» – «Оренбург»;
  • 28-й тур. 11 мая (ориентировочная дата*). «Факел» – «Локомотив»;
  • 29-й тур. 19 мая, 20:30 мск. «Локомотив» – ЦСКА;
  • 30-й тур. 24 мая, 16:30 мск. «Акрон» – «Локомотив».

*В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти. После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.

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