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Кирьяков: ЦСКА не стоит сбрасывать со счетов в борьбе за чемпионство

Кирьяков: ЦСКА не стоит сбрасывать со счетов в борьбе за чемпионство
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Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков считает, что ЦСКА ещё может побороться за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ. По состоянию на сегодняшний день армейцы занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

«ЦСКА не стоит сбрасывать со счетов в борьбе за чемпионство. Армейцам по силам включиться в борьбу. Если «Динамо» сделает определённые выводы из того, что сейчас происходит в команде, то тоже может попытаться бороться за золото. Но основные фавориты в борьбе за чемпионство — это «Спартак», «Краснодар» и «Зенит». Тем интереснее нам будет смотреть российский чемпионат. Прошлый сезон был интересным в плане концовки. Надеюсь, и в этом году всё решится в последнем туре, наш футбол от этого только выиграет», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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