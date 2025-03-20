Мостовой: победы сборной России — это сплошной величайший обман

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о матчах сборной России по футболу в условиях международного отстранения. Он считает, что победы национальной команды во встречах со слабыми соперниками — это сплошной обман, который выглядит смешно. По мнению Мостового, такие победы ничего не значат.

«Победы сборной России — это сплошной обман. Все эти победы ничего не значат. Какие тут могут быть сухие победные серии, если команда Карпина проводит встречи с любителями? Силу сборной здесь не изучишь. Все эти цифры — сплошной величайший обман. Всё это смешно», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.