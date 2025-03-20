Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе оценил свою физическую форму. Он заявил, что процент его физической готовности очень высокий.

«На сколько процентов сейчас моя физическая форма близка к идеальной? Не знаю. Но думаю, что процент очень высокий. Чувствую себя хорошо, счастлив играть в футбол и помогать команде», — приводит слова Килиана Мбаппе AS.

Напомним, Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Француз подписал контрактное соглашение с «Королевским клубом» до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.