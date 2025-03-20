Матвей Кисляк: Артём Дзюба помогал освоиться в сборной России

Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба помогал ему адаптироваться в сборной России. В товарищеском матче с Гренадой Кисляк дебютировал в составе национальной команды.

«Артём своими шутками за столом помогал освоиться в сборной. Я сразу чувствовал себя в хорошей атмосфере. В целом все поддерживали, сразу приняли в коллектив, а после игры поздравили с дебютом. Нового прозвища от Дзюбы не получил, так же — Кислый», — приводит слова Кисляка «РИА Новости Спорт».

Напомним, матч между Россией и Гренадой состоялся накануне, 19 марта. Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главным арбитром встречи был Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу сборной России.